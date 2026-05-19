Chuva Interrompe Tigers-Guardians no Comerica; AL Central Permanece Equilibrada

DETROIT, 18 de maio de 2026, 18h08 EDT

Detroit adiou o início programado para as 18h40 devido ao mau tempo.

Detroit entrou na série em quarto lugar e em queda, enquanto Cleveland mantinha a liderança na AL Central.

A perspectiva para o Comerica Park ainda depende da gravidade das tempestades na região.

A chuva chegou e forçou um atraso na abertura de segunda-feira às 18h40 EDT no Comerica Park entre o Detroit Tigers e o Cleveland Guardians, sem previsão ainda de quando o jogo pode começar. Os Tigers citaram o mau tempo na região e orientaram os torcedores a aguardarem mais informações.

Este não é apenas mais um confronto adiado na programação. Cleveland chegou liderando a AL Central com 26-22, Detroit com 20-27 e em quarto. Segunda-feira marcou o primeiro confronto direto entre eles nesta temporada, dando início a uma série de quatro jogos entre os rivais de divisão.

No papel, os números do Detroit em casa pareciam decentes—os Tigers estavam 13-8 no Comerica. Mas haviam perdido oito dos últimos dez. Cleveland, por sua vez, chegou embalado: 7-3 nesse mesmo período, com uma vantagem de 20 corridas sobre os adversários.

Antes do tempo mudar as coisas, Detroit tinha a vantagem. A CBS Sports colocava os Tigers em -155 na linha de dinheiro, e Cleveland em +130, com o over/under em oito corridas. Cleveland, segundo o site, começou a semana apenas um jogo à frente do Chicago White Sox.

Slade Cecconi estava escalado para Cleveland, com Detroit começando com Framber Valdez. Valdez arremessou 6 2/3 entradas na última vez, cedendo apenas duas corridas. “Framber estava dominando ambos os lados do plate,” disse o utilitário dos Tigers, Zach McKinstry. Angel Martinez, o outfielder dos Guardians, chegou em boa fase, mas afirmou que estava “tentando não se empolgar demais.” Reuters

A ameaça do tempo não era teórica. A filial Detroit/Pontiac do Serviço Nacional de Meteorologia manteve um alerta de tempestade severa até as 20h EDT, sinalizando a possibilidade de ventos fortes, granizo grande e chance de tornados isolados. As previsões específicas para Detroit apontavam grande probabilidade de chuvas e tempestades na noite de segunda-feira.

O Covering the Corner, que acompanha os Guardians, chamou esta série de apenas o primeiro trecho de 13 confrontos diretos no calendário desta temporada. O site também destacou estatísticas avançadas bastante equilibradas entre Cleveland e Detroit, especialmente o wRC+—a métrica ajustada ao estádio em que 100 marca a média da liga. Cleveland está em 102, Detroit logo atrás com 99.

Se houver um atraso prolongado ou adiamento, as rotações dos arremessadores e os horários dos torcedores podem ser afetados. A política de chuva publicada pelos Tigers explica: antes do primeiro arremesso, o time da casa decide se o campo está jogável. Depois disso, cabe ao árbitro principal interromper, retomar ou cancelar o jogo. Os torcedores, por sua vez, são orientados a guardar seus ingressos caso o evento seja adiado.