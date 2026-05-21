Con la NASA ajustando el cronograma de Artemis III, Blue Origin obtiene su oportunidad

CENTRO ESPACIAL KENNEDY, Florida, 20 de mayo de 2026, 17:07 EDT

La NASA ha reformulado Artemis III como una demostración en órbita terrestre para 2027, enfocándose en las maniobras de acoplamiento de Orión con módulos lunares comerciales—una medida que acerca el Blue Moon Mark 2 de Blue Origin al Starship de SpaceX para competir por el próximo hito. Según la agencia, el plan es poner a prueba uno o ambos prototipos antes de enviar astronautas de regreso a la superficie lunar.

El momento es clave aquí, ya que Artemis III ya no lidera la misión. La NASA ha cambiado de rumbo, planeando usar Artemis III para una prueba cerca de la Tierra, mientras que Artemis IV ahora se perfila como el próximo alunizaje tripulado estadounidense, previsto para 2028. Este ajuste permite a la NASA operar Orión, probar procedimientos de acoplamiento y de módulos de aterrizaje—todo sin comprometer una tripulación en la órbita lunar en el primer intento.

El perfil de Blue Origin acaba de recibir un impulso. Aunque la NASA otorgó primero a SpaceX el contrato original del Sistema de Aterrizaje Humano (HLS), el plan actualizado incorpora el Blue Moon Mark 2 de Blue Origin en la lista de pruebas de Artemis III—suponiendo que esté listo a tiempo. SpaceX sigue manteniendo su lugar como el otro proveedor principal de módulos lunares.

Jeremy Parsons, quien se desempeña como administrador adjunto interino de sistemas de exploración de la Luna a Marte de la NASA, describió Artemis III como “un importante peldaño” y “una de las misiones más complejas que la NASA ha emprendido”. Según la NASA, este vuelo no será simplemente una repetición de la anterior misión tripulada de Orión—está previsto que incluya nuevos protocolos operativos de Artemis junto con varias naves espaciales. NASA

El plan de la NASA prevé que su cohete de gran capacidad, el Space Launch System o SLS, lance a cuatro astronautas a bordo de Orión a una órbita baja terrestre—lo suficientemente cerca como para dar mayor flexibilidad de lanzamiento a otros vehículos. En lugar de la etapa superior interina, la agencia opta aquí por un espaciador no propulsivo, mientras que el módulo de servicio construido por Europa, acoplado a Orión, se encargará de los ajustes orbitales de la cápsula.

Blue Origin avanza con un par de proyectos. El Blue Moon Mark 1—apodado Endurance—sirve como módulo de carga no tripulado. La NASA ha confirmado que las pruebas ambientales concluyeron en la cámara de vacío térmico del Centro Espacial Johnson, una instalación construida para simular las duras condiciones del espacio. Las misiones MK1 están diseñadas para reducir riesgos antes de desplegar el Mark 2, apto para tripulación.

El módulo MK1 de Blue Origin, según la compañía, tiene como objetivo transportar hasta tres toneladas métricas de carga a la Luna, todo empaquetado en la cofia del cohete New Glenn. El MK1 probará tecnología clave: motor BE-7, sistemas criogénicos para gestionar combustible ultrafrío, aviónica, comunicaciones y herramientas para aterrizajes de precisión.

La NASA ahora cuenta con una maqueta a escala real de la cabina de la tripulación del Blue Moon Mark 2 en el Centro Espacial Johnson, entregada para el entrenamiento y pruebas de astronautas. La agencia dijo que la cabina se usará para simulacros de misión, pruebas de trajes espaciales y ejercicios de comunicaciones mientras se prepara para los acoplamientos de módulos comerciales en órbita terrestre en 2027.

SpaceX todavía enfrenta mucha presión de sus rivales. Otra ronda de pruebas de Starship está programada en Texas, con la NASA considerando el cohete para misiones lunares Artemis tan pronto como en 2028. “Absolutamente crítico”, así describe Don Platt, quien dirige el Centro de Educación del Puerto Espacial de Florida Tech, la próxima prueba. Artemis III no irá a ninguna parte, dice, sin un módulo de aterrizaje que pueda alcanzar la órbita terrestre y acoplarse con Orión. WUWF

Quedan muchos obstáculos. Ambos módulos de aterrizaje siguen en desarrollo, y decisiones clave de Artemis III—selección de la tripulación, duración de la misión, incluso qué módulo llevará a los astronautas—no se han finalizado. El administrador de la NASA, Jared Isaacman, ha descrito un plan que requiere “tres lanzamientos masivos en rápida sucesión”, dejando poco margen si surgen problemas técnicos al final. SpacePolicyOnline

Blue Origin obtuvo el contrato de 3.400 millones de dólares de la NASA para el módulo lunar de Artemis V en 2023—un acuerdo de precio fijo que abarca diseño, desarrollo, pruebas y una demostración no tripulada antes de enviar astronautas. El razonamiento de la NASA en ese momento: un segundo diseño de módulo debería fomentar la competencia y asegurar el acceso lunar futuro.

SpaceX consiguió el contrato inicial. La NASA eligió Starship en 2021, firmando un acuerdo por hitos de 2.890 millones de dólares para el primer módulo lunar comercial tripulado, y luego instruyó a SpaceX para adaptar el vehículo para trabajos lunares continuos. La revisión de Artemis III deja a SpaceX con la ventaja, aunque acorta el tiempo en que el público puede ver el proceso de pruebas.

La NASA está actuando con inteligencia—primero, asegurar el acoplamiento, manejo de la tripulación, revisiones del escudo térmico y probar las interfaces del módulo cerca de casa. No habrá viaje a la Luna hasta que se cumplan esos requisitos. Blue Origin, por su parte, ve una oportunidad para impulsar a Blue Moon de ser una opción de respaldo en Artemis a un verdadero contendiente para las próximas misiones tripuladas.