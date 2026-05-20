Un error de IA desata indignación en el campus de Glendale tras confundir nombres en la graduación

Glendale, Arizona, 19 de mayo de 2026, 15:03 MST

La ceremonia de graduación de Glendale Community College tuvo un contratiempo cuando su sistema de lectura de nombres impulsado por IA falló, mezclando los nombres de los graduados con las caras equivocadas en el escenario. El error obligó a los organizadores a detener la ceremonia al menos dos veces, dejando a los estudiantes y sus familias visiblemente molestos. Más tarde, la universidad emitió una disculpa, culpando lo que describió como un problema técnico.

El error surgió justo cuando el circuito de graduaciones de este año ya estaba sacudido por el creciente rechazo a la inteligencia artificial—IA—en el campus. Los graduados han empezado a preguntarse por qué los líderes escolares están incorporando automatización en sus ceremonias, mientras siguen creciendo las preocupaciones sobre los mercados laborales impulsados por IA y la equidad académica. En la Universidad de Arizona, la Universidad de Florida Central y la Universidad Estatal de Middle Tennessee, las menciones a la IA provocaron abucheos a principios de este mes, según Associated Press.

Las fechas llamaron la atención. Glendale Community College tenía la graduación programada para el 15 de mayo, mientras que la Universidad de Columbia programó su ceremonia principal de graduación para el 20 de mayo—después de una serie de Días de Clase separados, cada escuela organizando su propia graduación.

La presidenta de Glendale, Tiffany Hernandez, dijo a la multitud que la universidad había cambiado a “un nuevo sistema de IA como nuestro lector”, y estallaron abucheos, según Business Insider. Más tarde, un portavoz de la universidad atribuyó los nombres omitidos de los graduados a un “problema técnico”, agregando que GCC estaba “disculpándose por la interrupción”. La escuela dio a esos estudiantes una segunda oportunidad de cruzar el escenario—esta vez, un locutor humano se encargó de los nombres. Business Insider

El percance en Arizona deja abierta la pregunta de si los lectores de nombres impulsados por IA mejoran o empeoran las graduaciones. Según The Verge, Glendale no ha dicho qué proveedor estuvo involucrado. Herramientas como Tassel presumen de precisión y permiten a los graduados revisar la pronunciación de sus nombres con anticipación; pero cuando falla el tiempo, se forman cuellos de botella en la multitud o los planes de contingencia no funcionan, las cosas aún pueden desmoronarse.

La disputa en Columbia ya había puesto el tema sobre la mesa en el campus. Según el Columbia Spectator, los estudiantes se reunieron el martes pasado, congregándose en las puertas de la calle 116 y Broadway para protestar contra el plan de la universidad de usar una voz de IA en la graduación de 2026. La manifestación se centró en un solo mensaje: no a la voz de IA en la graduación.

Town & Country, citando al Spectator, informó que Columbia está recurriendo a Tassel por segundo año consecutivo en los Días de Clase, después de que los profesores leyeran los nombres de los graduados antes de 2025. Michael Thaddeus, profesor de matemáticas en Columbia, se dirigió a los manifestantes, diciendo que el mundo estaba “saturado de IA” y planteando dudas sobre una “voz de IA” en un evento tan importante. Town Country

Los proveedores y algunos funcionarios escolares dicen que estas herramientas abordan un problema persistente: la pronunciación incorrecta de los nombres. Según Education Week, los estudiantes que usan los sistemas escanean un código antes de subir al escenario, lo que hace que una IA reproduzca la grabación previamente aprobada de su nombre. “Es muy íntimo”, dijo el CEO de Tassel, Chase Rigby, a la publicación. Pero los críticos no están convencidos. June Prakash, líder del sindicato de maestros de Arlington, argumentó que dejar que la tecnología maneje los nombres envía el mensaje de que “la eficiencia importa más que la identidad”. Edweek

Las universidades enfrentan aquí una división incómoda. Para las familias que han esperado esto durante años, pronunciar bien el nombre significa mucho. Pero si la ceremonia se vuelve algo que se siente robótico, y cuando ocurren errores, simplemente parece descuidado.

Para las escuelas, la conclusión inmediata no es teórica. Si una máquina se encarga de leer los nombres, alguien aún debe estar junto al micrófono.