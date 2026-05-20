Une gaffe de l’IA déclenche une polémique sur le campus de Glendale après une erreur de nom lors de la remise des diplômes

Glendale, Arizona, 19 mai 2026, 15:03 MST

La cérémonie de remise des diplômes du Glendale Community College a rencontré un problème lorsque son système de lecture de noms alimenté par l’IA a buggé, mélangeant les noms des diplômés avec les mauvais visages sur scène. L’erreur a forcé les organisateurs à interrompre la cérémonie au moins deux fois, laissant les étudiants et leurs familles visiblement agacés. Le collège a ensuite présenté ses excuses, attribuant l’incident à un problème technique.

L’erreur est survenue alors que la saison des remises de diplômes était déjà perturbée par une contestation croissante de l’intelligence artificielle—IA—sur les campus. Les diplômés commencent à se demander pourquoi les responsables scolaires introduisent de l’automatisation dans leurs cérémonies, alors que les inquiétudes concernant le marché du travail piloté par l’IA et l’équité académique persistent. À l’Université d’Arizona, à l’Université de Central Florida et à la Middle Tennessee State University, les mentions de l’IA ont déclenché des huées plus tôt ce mois-ci, selon l’Associated Press.

Les dates étaient remarquables. Le Glendale Community College avait programmé sa cérémonie pour le 15 mai, tandis que l’Université Columbia avait prévu sa cérémonie principale pour le 20 mai—après une série de journées de remise de diplômes distinctes, chaque école organisant sa propre cérémonie.

La présidente de Glendale, Tiffany Hernandez, a annoncé à la foule que le collège avait adopté « un nouveau système d’IA comme lecteur », ce qui a déclenché des huées, selon Business Insider. Plus tard, un porte-parole du collège a attribué les erreurs de noms à un « problème technique », ajoutant que GCC était « désolé pour la perturbation ». L’école a offert à ces étudiants une seconde chance de traverser la scène—cette fois, un annonceur humain s’est chargé des noms. Business Insider

L’incident en Arizona laisse ouverte la question de savoir si les lecteurs de noms alimentés par l’IA améliorent ou non les cérémonies de remise de diplômes. Selon The Verge, Glendale n’a pas précisé quel fournisseur était impliqué. Des outils comme Tassel se vantent de leur précision et permettent aux diplômés de vérifier la prononciation de leur nom à l’avance ; mais lorsque le timing dérape, que la foule s’accumule ou que les plans de secours échouent, tout peut encore mal tourner.

Le conflit à Columbia avait déjà mis la question sur le devant de la scène. Selon le Columbia Spectator, des étudiants se sont rassemblés mardi dernier, aux portes de la 116e Rue et Broadway, pour protester contre le projet de l’université d’utiliser une voix IA lors de la remise des diplômes 2026. Le rassemblement portait un message unique : pas de voix IA à la remise des diplômes.

Town & Country, citant le Spectator, a rapporté que Columbia se tourne vers Tassel pour la deuxième année consécutive lors des Class Days, après que les professeurs aient lu les noms des diplômés avant 2025. Michael Thaddeus, professeur de mathématiques à Columbia, s’est adressé aux manifestants, affirmant que le monde était « saturé d’IA » et exprimant des doutes quant à une « voix IA » lors d’un événement marquant. Town Country

Les fournisseurs et certains responsables scolaires affirment que ces outils répondent à un problème persistant : la mauvaise prononciation des noms. Selon Education Week, les étudiants utilisant ces systèmes scannent un code avant de monter sur scène, ce qui pousse une IA à jouer l’enregistrement de leur nom pré-approuvé. « C’est très intime », a déclaré le PDG de Tassel, Chase Rigby, à la publication. Mais les critiques ne sont pas convaincus. June Prakash, présidente du syndicat des enseignants d’Arlington, a soutenu que laisser la technologie gérer les noms envoie le message que « l’efficacité compte plus que l’identité ». Edweek

Les universités sont confrontées ici à une division délicate. Pour les familles qui attendent ce moment depuis des années, prononcer correctement le nom compte énormément. Mais si la cérémonie devient trop robotique, et qu’il y a des erreurs, cela paraît simplement négligé.

Pour les écoles, la leçon immédiate n’est pas théorique. Si une machine s’occupe de la lecture des noms, quelqu’un doit quand même rester près du micro.