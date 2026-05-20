KI-Panne löst Aufruhr auf dem Glendale-Campus nach Namensfehler bei Abschlussfeier aus

Glendale, Arizona, 19. Mai 2026, 15:03 MST

Die Abschlussfeier des Glendale Community College geriet ins Stocken, als das KI-gestützte Namensaufrufsystem eine Panne hatte und die Namen der Absolventen mit den falschen Gesichtern auf der Bühne verwechselte. Der Fehler zwang die Organisatoren, die Zeremonie mindestens zweimal zu unterbrechen, was bei den Studierenden und ihren Familien für sichtlichen Ärger sorgte. Das College entschuldigte sich später und machte dafür ein technisches Problem verantwortlich.

Der Fehler trat auf, als die diesjährige Abschlussfeiersaison bereits durch wachsenden Widerstand gegen künstliche Intelligenz—KI—auf dem Campus erschüttert war. Absolventen fragen sich inzwischen, warum die Schulleitung überhaupt Automatisierung in ihre Zeremonien einbringt, während Sorgen über KI-gesteuerte Arbeitsmärkte und akademische Fairness weiter zunehmen. An der University of Arizona, der University of Central Florida und der Middle Tennessee State University lösten KI-Erwähnungen Anfang des Monats laut Associated Press Buhrufe aus.

Die Termine fielen auf. Das Glendale Community College hatte die Abschlussfeier für den 15. Mai angesetzt, während die Columbia University ihre Hauptabschlussfeier für den 20. Mai plante—nach einer Reihe separater „Class Days“, an denen jede Fakultät ihre eigene Feier abhielt. Glendale Community College

Glendales Präsidentin Tiffany Hernandez teilte dem Publikum mit, das College habe „ein neues KI-System als Vorleser“ eingeführt, woraufhin laut Business Insider Buhrufe ausbrachen. Später führte ein Sprecher des Colleges die falsch aufgerufenen Absolventennamen auf ein „technisches Problem“ zurück und fügte hinzu, das GCC bedauere die Störung. Die betroffenen Studierenden bekamen eine zweite Chance, die Bühne zu überqueren—diesmal wurden die Namen von einem menschlichen Ansager vorgelesen. Business Insider

Die Panne in Arizona lässt die Frage offen, ob KI-gestützte Namensaufrufer Abschlussfeiern verbessern oder verschlechtern. Laut The Verge hat Glendale nicht bekannt gegeben, welcher Anbieter beteiligt war. Tools wie Tassel werben mit Genauigkeit und ermöglichen es Absolventen, die Aussprache ihrer Namen im Voraus zu überprüfen; aber wenn das Timing nicht stimmt, sich Menschenmengen stauen oder Notfallpläne nicht greifen, kann trotzdem alles schiefgehen.

Der Streit an der Columbia University hatte das Thema bereits auf den Campus gebracht. Laut Columbia Spectator versammelten sich Studierende letzten Dienstag an den Toren der 116th Street und Broadway, um gegen den Plan der Universität zu protestieren, bei der Abschlussfeier 2026 eine KI-Stimme einzusetzen. Die Kundgebung hatte eine klare Botschaft: keine KI-Stimme bei der Abschlussfeier.

Town & Country, unter Berufung auf den Spectator, berichtete, dass Columbia sich im zweiten Jahr in Folge bei den Class Days an Tassel wendet, nachdem Professoren die Namen der Abschlussjahrgänge vor 2025 vorgelesen hatten. Michael Thaddeus, Mathematikprofessor an der Columbia, wandte sich an die Protestierenden, sagte, die Welt sei „KI-gesättigt“ und äußerte Zweifel an einer „KI-Stimme“ bei einem Meilenstein-Event. Town Country

Anbieter und einige Schulbeamte sagen, diese Tools lösen ein hartnäckiges Problem: falsch ausgesprochene Namen. Laut Education Week scannen Studierende, die die Systeme nutzen, vor dem Gang über die Bühne einen Code, woraufhin eine KI ihre vorab genehmigte Namensaufnahme abspielt. „Es ist sehr intim“, sagte Tassel-CEO Chase Rigby der Publikation. Aber Kritiker sind nicht überzeugt. June Prakash, Vorsitzende der Lehrergewerkschaft von Arlington, argumentierte, dass die Übergabe der Namensverlesung an Technik die Botschaft sende, dass „Effizienz wichtiger ist als Identität“. Edweek

Hochschulen stehen hier vor einer unangenehmen Zwickmühle. Für Familien, die sich jahrelang darauf gefreut haben, bedeutet es viel, wenn der Name richtig ausgesprochen wird. Aber wenn die Zeremonie zu etwas wird, das sich roboterhaft anfühlt, und dann Fehler passieren, wirkt es einfach schlampig.

Für Schulen ist die unmittelbare Erkenntnis nicht theoretisch. Wenn eine Maschine das Verlesen der Namen übernimmt, muss trotzdem jemand am Mikrofon bereitstehen.