Erin Moriarty se confie sur la maladie de Basedow et reconsidère la dernière intrigue de Starlight dans « The Boys »

LOS ANGELES, 20 mai 2026, 01:16 (PT)

The Boys termine sa diffusion sur Prime Video mercredi, après un passage en salles 4DX à travers les États-Unis et le Canada.

Erin Moriarty note que son traitement pour la maladie de Basedow a coïncidé avec la dernière intrigue majeure de Starlight.

La franchise d’Amazon prend une note de conclusion plus personnelle avec ce timing, même si elle déplace son attention au-delà de la série principale.

L’histoire d’Erin Moriarty sur le tournage des derniers épisodes de The Boys pendant son traitement pour la maladie de Basedow plane désormais sur la série Prime Video, alors qu’elle approche de sa finale mercredi.

Cette fois, ce n’est pas seulement la fin d’une saison—la série d’Amazon s’achève définitivement après cinq saisons. Prime Video a confirmé que le dernier épisode sera disponible sur la plateforme le 20 mai, juste après des événements spéciaux en salles 4DX aux États-Unis et au Canada la veille au soir, une approche généralement réservée aux grandes finales de franchises.

Moriarty, connue pour son rôle d’Annie January—Starlight—depuis le début de la série, a révélé à ELLE que l’avant-dernier épisode a marqué son retour sur le plateau après le début de son traitement pour la maladie de Basedow. Elle a expliqué qu’au moment du tournage de l’épisode huit, elle était en traitement depuis plusieurs semaines et “se sentait à nouveau elle-même”. ELLE

L’Institut national du diabète et des maladies digestives et rénales indique que la maladie de Basedow est une affection auto-immune à l’origine de l’hyperthyroïdie—une thyroïde hyperactive. Cela peut perturber la façon dont le corps brûle l’énergie, provoquant des symptômes comme une perte de poids, un cœur qui bat fort, une faiblesse musculaire, de la fatigue et parfois de l’anxiété.

Moriarty a déclaré que ses symptômes se sont développés au fur et à mesure de la production. Dans son entretien avec ELLE, elle a mentionné qu’elle se sentait fatiguée, avait des nausées, perdait du poids, souffrait de brouillard cérébral et d’engourdissement dans les pieds. Selon Moriarty, c’est son partenaire Jack Quaid qui l’a poussée à consulter un médecin après avoir remarqué son état.

La révélation a intensifié l’attention sur la dernière intrigue d’Annie. Starlight, autrefois la nouvelle recrue des Seven, finit par s’opposer publiquement à la fois à Vought et à Homelander. Selon Moriarty, la dernière saison de la série la pousse presque à bout—elle est sur le point d’abandonner avant de trouver une raison de continuer, a-t-elle déclaré dans l’interview.

Moriarty a confié à Cero Magazine qu’elle avait toujours espéré qu’Annie se reconnecterait avec son père, joué par Tim Daly. Mais lorsque cet arc a enfin été tourné, Moriarty a dit que sa santé était en déclin. “J’aurais aimé pouvoir être plus présente pour Annie,” a-t-elle déclaré. Cero Magazine

Les remarques de l’actrice interviennent dans la foulée d’un précédent examen minutieux de son apparence. PEOPLE a noté en avril—en se référant aux propres déclarations et interviews de Moriarty—qu’elle avait combattu la maladie tout au long de la saison cinq. Elle a confié au média qu’elle ne regarderait pas la dernière saison, privilégiant plutôt sa santé psychologique. Le showrunner Eric Kripke affirme qu’il est déterminé à réussir la conclusion. « Beaucoup de choses ont mené à ce moment », a-t-il déclaré à Entertainment Weekly, ajoutant qu’il espère que la finale sera « émotionnellement satisfaisante » pour les spectateurs. La diffusion de The Boys sur Prime Video touche à sa fin, mais la concurrence reste féroce. Le dernier classement streaming de Nielsen plaçait The Boys à la 2e place aux États-Unis pour la période du 13 au 19 avril—coincé entre The Pitt de HBO Max en tête et Bluey de Disney+ juste derrière. Pour Amazon, c’est une rare victoire de genre en haut du classement. Amazon ne met pas fin à tout. Gen V a été annulée après seulement deux saisons, selon Entertainment Weekly, mais d’autres projets arrivent : le préquel, Vought Rising, sortira en 2027 et verra le retour de Jensen Ackles et Aya Cash dans les rôles de Soldier Boy et Stormfront. Une saison marquée par des rebondissements choquants et la maladie de Moriarty laisse la finale sur une corde raide : une conclusion riche en révélations pourrait encore diviser les spectateurs. Si le dernier épisode déçoit, le spin-off d’Amazon héritera d’une franchise pleine de potentiel—mais non sans quelques signes d’usure.