Erin Moriarty spricht offen über Morbus Basedow und betrachtet Starlights letzte „The Boys“-Handlung neu

LOS ANGELES, 20. Mai 2026, 01:16 (PT)

The Boys beendet am Mittwoch seine Prime-Video-Laufzeit, nachdem es zuvor in 4DX-Kinos in den USA und Kanada gezeigt wurde.

Erin Moriarty merkt an, dass ihre Behandlung der Basedow-Krankheit mit Starlights jüngster großer Storyline zusammenfiel.

Amazons Franchise erhält mit diesem Timing eine persönlichere Schlussnote, auch wenn der Fokus über die Hauptserie hinausgeht.

Erin Moriartys Geschichte über die Dreharbeiten zu den letzten Episoden von The Boys während ihrer Behandlung der Basedow-Krankheit schwebt nun über der Prime-Video-Serie, während sie auf ihr Finale am Mittwoch zusteuert.

Diesmal ist es nicht nur das Ende einer Staffel – Amazons Serie endet nach fünf Staffeln endgültig. Prime Video bestätigte, dass die letzte Folge am 20. Mai auf dem Dienst erscheint, direkt nach speziellen 4DX-Kinoevents in den USA und Kanada am Vorabend – ein Ansatz, der normalerweise großen Franchise-Finalen vorbehalten ist.

Moriarty, bekannt für ihre Rolle als Annie January—Starlight—seit der Serienpremiere, verriet gegenüber ELLE, dass die vorletzte Folge ihre Rückkehr ans Set nach Beginn der Behandlung der Basedow-Krankheit markierte. Sie erklärte, dass sie zum Zeitpunkt der Dreharbeiten zu Folge acht bereits mehrere Wochen in Behandlung war und sich „wieder wie sie selbst fühlte“. ELLE

Das National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases sagt, dass die Basedow-Krankheit eine Autoimmunerkrankung ist, die hinter der Hyperthyreose – einer Überfunktion der Schilddrüse – steckt. Das kann beeinflussen, wie der Körper Energie verbrennt, und Symptome wie Gewichtsverlust, Herzrasen, Muskelschwäche, Müdigkeit und manchmal Angstzustände auslösen.

Moriarty sagte, ihre Symptome hätten sich im Laufe der Produktion entwickelt. Im Interview mit ELLE erwähnte sie, dass sie sich müde fühlte, ihr übel war, sie Gewicht verlor, unter Gehirnnebel litt und Taubheitsgefühle in den Füßen hatte. Laut Moriarty war es ihr Co-Star Jack Quaid, der sie dazu drängte, sich von einem Arzt untersuchen zu lassen, nachdem er ihre Symptome bemerkt hatte.

Die Enthüllung hat den Fokus auf Annies abschließende Storyline verstärkt. Starlight, einst das neueste Mitglied der Seven, gerät schließlich öffentlich mit Vought und Homelander aneinander. Laut Moriarty bringt sie der letzte Handlungsbogen der Serie fast an ihre Grenzen – sie steht kurz davor, aufzugeben, bevor sie einen Grund findet, weiterzumachen, sagte sie im Interview.

Moriarty sagte gegenüber Cero Magazine, sie habe immer gehofft, Annie würde sich wieder mit ihrem entfremdeten Vater, gespielt von Tim Daly, versöhnen. Doch als dieser Handlungsstrang schließlich gedreht wurde, verschlechterte sich Moriartys Gesundheitszustand. „Ich wünschte, ich hätte für Annie in einem gesünderen Zustand da sein können“, sagte sie. Cero Magazine

Die Bemerkungen der Schauspielerin kommen unmittelbar nach früherer Kritik an ihrem Aussehen. PEOPLE berichtete im April – unter Bezugnahme auf Moriartys eigene Aussagen und Interviews –, dass sie während der fünften Staffel gegen die Krankheit kämpfte. Sie sagte dem Magazin, dass sie sich das Finale nicht ansehen werde und stattdessen ihre psychische Gesundheit priorisiere.

Showrunner Eric Kripke sagt, er sei fest entschlossen, das Finale erfolgreich zu gestalten. „Vieles hat auf diesen Moment hingearbeitet“, sagte er Entertainment Weekly und fügte hinzu, dass er hoffe, das Finale werde sich für die Zuschauer „emotional befriedigend“ anfühlen. Ew

Die Prime-Video-Ära von The Boys neigt sich dem Ende zu, aber der Druck durch die Konkurrenz hält an. Nielsens aktuelle Streaming-Rangliste zeigte The Boys auf Platz 2 in den USA für den Zeitraum 13.–19. April – eingeklemmt zwischen HBO Max’ The Pitt auf Platz 1 und Disney+’ Bluey direkt dahinter. Für Amazon ist das ein seltener Genre-Erfolg weit oben auf der Bestenliste.

Amazon stellt nicht alles ein. Gen V wurde laut Entertainment Weekly nach nur zwei Staffeln abgesetzt, aber es kommt noch mehr: Das Prequel Vought Rising startet 2027 und bringt Jensen Ackles und Aya Cash als Soldier Boy und Stormfront zurück.

Eine Staffel, die stark auf schockierende Wendungen und Moriartys Krankheit setzte, hat das Finale zu einem Drahtseilakt gemacht: Ein Ende mit vielen Belohnungen könnte die Zuschauer dennoch spalten. Sollte die letzte Folge enttäuschen, bekommt Amazons Ableger ein Franchise mit viel verbleibendem Leben – nur nicht ohne einige Gebrauchsspuren.